Objavljena prognoza do sredine septembra: Očekuju se padavine, evo kada

Hercegovina će uživati u pretežno sunčanom vremenu, dok će Bosna biti pod utjecajem većeg broja oblaka, uz mogućnost kraćih lokalnih pljuskova.

Do petka, 12. septembra, zadržat će se pretežno stabilno vrijeme, uz minimalne temperature koje će se kretati između 13°C i 19°C u Bosni, dok će Hercegovina imati nešto toplije noći s minimalnim temperaturama do 22°C.

Dnevne temperature varirat će između 21°C i 27°C u Bosni, dok će Hercegovina doživjeti toplije dane, s temperaturama koje mogu dostići i 32°C.

Međutim, od petka, 12. septembra, prognozira se promjena vremenskih prilika. Očekuje se oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima, koji bi mogli biti intenzivniji u nekim područjima. Ova promjena bit će praćena snižavanjem temperatura, pa se preporučuje da se pripremite za kišovite dane.

Od nedjelje, 14. septembra, vremenske prilike će se stabilizirati, a do kraja prognoznog perioda očekuje se umjereno oblačno i pretežno stabilno vrijeme. Jutarnje temperature biće između 11°C i 16°C u Bosni, dok će Hercegovina imati malo toplije jutro s temperaturama do 20°C.

Maksimalne temperature će se kretati između 21°C i 26°C u Bosni, dok će Hercegovina uživati u maksimalnim temperaturama do 30°C, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi Radiosarajevo.

