Nižu se reakcije na proslavu nezavisnosti Izraela: “To nije stav Mostara i BiH već privatna sramota pojedinaca”

“Nažalost, proslavi su prisustvovali najviši zvaničnici vlasti iz reda HDZ-a – predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara, mostarski gradonačelnik Mario Kordić i drugi. Dok u Gazi mjesecima traje genocid, dok hiljade djece gube svoje živote i dok cijele porodice nestaju pod ruševinama, naši zvaničnici nazdravljaju onima koji čine zločine. To nije politika Bosne i Hercegovine, to nije stav naroda koji predstavljaju i sigurno nije stav Mostara”, istakla je Halilović.

Ona naglašava da je riječ o “privatnoj sramoti pojedinaca i još jednom dokazu potpunog gubitka moralnog kompasa“. Naglašava i da su, u skladu s odgovornošću prema građanima i historijskom iskustvu Bosne i Hercegovine, dužni javno se izviniti „svim građanima, a posebno palestinskom narodu, zbog učinjene sramote i diplomatskog gafa”.

“Ukoliko se odluče na šutnju, još jednom će pokazati na kojoj strani stoje. Bosna i Hercegovina zna šta znači patnja, zna šta znači genocid i upravo zato ne smijemo šutjeti dok se isti scenariji odvijaju pred očima svijeta. Naša zemlja je uvijek bila i ostat će na strani pravde, slobode i dostojanstva. Palestina i njen narod zaslužuju naš glas, našu podršku i našu solidarnost”, poručila je Halilović.

Osim Halilović, proslavu u Mostaru je osudila i državna zastupnica Sabina Ćudić koja je poručila da Dragan Čović, lider HDZ-a lično dijeli vrijednosti s Izraelom, a ne u ime BiH čiji građani dobro znaju kako izgleda državna mašinerija koja ubija djecu.

Podsjetimo, sinoćnji događaj je organizovao predsjednik Jevrejske općine Mostar i potpredsjednik HŠK Zrinjski Amir Gross Kabiri. U znak podrške, proslava je zaključena vatrometom iznad Mostara – grada koji i sam nosi ožiljke rata koji se od 1992. do 1995. godine desio u Bosni i Hercegovini, prenosi n1.

