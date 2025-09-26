Bh. hirurzi na svjetskoj mapi: Stručnjaci UKC-a Tuzla autori međunarodno priznate metode u kardiovaskularnoj hirurgiji

Univerzitetski klinički centar Tuzla ponosno je predstavio novu hiruršku proceduru od izuzetnog značaja u oblasti vaskularne hirurgije, razvijenu na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju. Radi se o inovativnom pristupu u otvorenoj hirurgiji ekstremno velikih aortoilijakalnih aneurizmi, koji su javnosti predstavili autori metode prof. dr. med. sci. Dragan Piljić i dr. Nail Šehić.

Nova strategija predstavlja veliki iskorak u savremenom liječenju aneurizmi aorte, te otvara nove mogućnosti za pacijente kod kojih su konvencionalne metode bile nedovoljno efikasne ili neizvodive. Procedura je detaljno opisana u stručnom radu koji je objavljen u prestižnom međunarodnom časopisu “The General Thoracic and Cardiovascular Surgery”, zvaničnom glasilu Japanskog udruženja za torakalnu hirurgiju i Japanskog društva za kardiovaskularnu hirurgiju.

Kao priznanje za doprinos svjetskoj vaskularnoj hirurgiji, autorima procedure dodijeljena je ekskluzivna licenca Japanskog udruženja za torakalnu hirurgiju, što UKC Tuzlu pozicionira na svjetsku mapu centara izvrsnosti u ovoj oblasti.

Svečanoj prezentaciji prisustvovali su visoki predstavnici iz oblasti zdravstva i nauke, među kojima su: ministar zdravstva Federacije BiH Nediljko Rimac, akademkinja prof. dr. Mirsada Hukić, te direktor UKC-a Tuzla prof. dr. Šekib Umihanić, koji su čestitali autorima na ovom značajnom uspjehu.

UKC Tuzla ovim korakom, ne samo da unapređuje standarde medicinske prakse u BiH, već doprinosi i globalnoj naučnoj zajednici u oblasti kardiovaskularne hirurgije.

