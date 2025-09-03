Sud BiH odbacio tužbu pravobranilaca za zgradu UIO BiH: Šta su naredni koraci

Sud BiH, u Vijeću za upravne poslove, donio je 26. avgusta 2025. godine rješenje kojim odbacuje tužbu Pravobranilaštva BiH na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u vezi s kupovinom objekata za potrebe UIO BiH u Banjoj Luci, vrijednih 99,5 miliona KM, od strane firme “Grand Trade”, vlasnika Mile Radišića, koja je bila jedini ponuđač.

Kako su za “Nezavisne novine” kazali iz ove pravosudne institucije, tužba Pravobranilaštva BiH se odbacuje kao nedopuštena, a dalje su dodali da ne mogu komentarisati pojedinosti u vezi sa daljim procedurama, s obzirom na to da je navedeno ishod postupka javne nabavke.

– Te postupke prate druge nadležne institucije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te vas ujedno upućujemo da se za dodatne informacije eventualno obratite strankama u postupku – poručili su iz Suda BiH.

Ipak, pojedini mediji imali su u posjedu detaljno obrazloženje Suda BiH o ovom pitanju, a u njemu se, pored ostalog, navodi da je tužba od strane Pravobranilaštva BiH bila i preuranjena, jer u trenutku njenog podnošenja Sudu nije uopšte bila donesena odluka po žalbi tužioca protiv zaključka ugovornog organa.

– Imajući u vidu navedeno, nisu ispunjeni ni procesni uslovi za raspravljanje o zahtjevu tužioca za odgodu izvršenja osporene odluke – stoji u dokumentu iz Suda BiH.

Sa svim što je rečeno iz Suda BiH saglasan je Mlađen Mandić, bivši pravobranilac BiH.

Procesna greška

On tvrdi da je u ovom slučaju Pravobranilaštvo BiH napravilo procesnu grešku, jer je poslalo tužbu Sudu BiH, umjesto da prvo sačeka šta će o ovom predmetu odlučiti Kancelarija za razmatranje žalbi BiH, kojoj se pravobranilac takođe obratio.

– Pokretanje tužbe pred Sudom BiH je u ovom slučaju bilo preuranjeno i Sud je to odbacio upravo kao takvu, preuranjenu, a ne kao nedozvoljenu. Odbacivanje tužbe znači da Sud BiH uopšte nije raspravljao o meritumu, nego je samo odbacio. Dakle, Pravobranilaštvo BiH treba da sačeka odluku Ureda za žalbe, pa na osnovu te odluke, kad ona postane pravosnažna, ima pravo da pokrene tužbu. Ne znam zaista kako je ovo sada promaklo Pravobranilaštvu BiH, ja sam to radio hiljadu puta i nikada nisu odbacili to kao preuranjeno – pojašnjava Mandić za “Nezavisne novine”.

Dalje ističe da Sud BiH donosi odluku isključivo na osnovu činjenica.

– Sud nije ništa uradio nego se samo pridržavao zakona. Kada Pravobranilaštvo BiH dobije odluku Vijeća (Ureda) za žalbe, imaće pravnu pouku u kojoj će pisati šta je pravni lijek. Tu može pisati da se u roku od 15, odnosno 30 dana može predati tužba Sudu BiH, Vijeću za upravne poslove. Dakle, sve je stvar čekanja procedura – ističe Mandić.

Međutim, za njega je ključna stvar u cjelokupnoj priči pitanje na koje mora da odgovori Pravobranilaštvo BiH: “Da li je na ugovor o kupoprodaji objekata za potrebe UIO u Banjoj Luci uopšte dato mišljenje od strane pravobranioca?”

– Svaki ugovor koji zaključe institucije BiH, od kupovine čačkalica do zgrada, Pravobranilaštvo daje odobrenje o tome da li je sve po zakonu, odnosno to se zvanično zove mišljenje, koje može biti pozitivno ili negativno. U slučaju da Pravobranilaštvo misli da ugovor nije zaključen po zakonu, ono odbija dati mišljenje. Bez tog mišljenja se ne može zaključiti nikakav ugovor za sve institucije BiH. Prema tome, ili je neko namjerno preskočio Pravobranilaštvo BiH, ili ono nije dalo mišljenje na vrijeme. UIO je bila dužna da ugovor o kupoprodaji dostavi pravobraniocu, a ako nije dostavljen onda je tu krivična odgovornost direktora UIO. Ali ako je Pravobranilaštvo dalo pozitivno mišljenje na taj posao, onda je ono indirektno krivo za sve – poručuje Mandić.

Pitanje o kojem govori Mandić Nezavisne novine su uputile Pravobranilaštvu BiH, kao i to šta će sada preduzeti, pošto je Sud BiH odbacio njihovu žalbu. Ekipa “Nezavisnih novina” nije dobila odgovor na ova pitanja.

Nepravilno utvrđeno činjenično stanje

Inače, Pravobranilaštvo BiH je tužbu Sudu uputilo zbog “nepotpuno i nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja, nepravilne primjene zakona i povrede pravila upravnog postupka, sa prijedlogom da Sud uvaži tužbu i poništi osporeni akt”. Tvrde i da tenderska dokumentacija nije sačinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Iste detalje pravobranilac je naveo i u zahtjevu koji je poslat Kancelariji za razmatranje žalbi BiH. Iz ove institucije ipak još uvijek nisu donijeli odluku o ovom pitanju.

– Odluka još uvijek nije donesena. U ovoj situaciji mi nemamo ništa sa Sudom BiH. Kada se izjasnimo o odluci, ona će biti objavljena na portalu javnih nabavki – rečeno je za “Nezavisne novine” iz izvora u Kancelariji za razmatranje žalbi BiH.

Oni su, inače, dokumentaciju od Pravobranilaštva dobili 12. avgusta, a zakon predviđa da bi najkasnije za 30 dana trebalo da donesu odluku. U ovom slučaju to je 12. septembar.

Podsjećanja radi, pravobranilac je početkom avgusta ove godine zatražio od UIO BiH da obustavi sve aktivnosti u sprovođenju odluke o kupovini objekata “Grand Trade” za 99,5 miliona KM, dok se o ovom ne izjasne pravosudne institucije.

To je, inače, rezultat zaključka koji je na zahtjev Komisije za borbu protiv korupcije usvojio Predstavnički dom PS BiH.

