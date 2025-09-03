Za jedan dan pale dionice Igmana za oko 15 miliona KM

Dionice kompanije Igman iz Konjica, koja se nalazi u nezapamćenoj krizi, za samo jedan dan su pale za 13,3 posto.

Konkretno, vrijednost dionice Igmana je smanjena sa 195 KM na 169 KM, piše BiznisInfo.ba.

Ukupno gledajući, to znači da je tržišna vrijednost cijele kompanije smanjena sa oko 113 na oko 98 miliona maraka. Igman je, dakle, u jednom danu izgubio 15 miliona KM tržišne vrijednosti.

Dramatičan pad vrijednosti Igmana u samo jednom danu. Biznisinfo

Do pada dionica je došlo u ponedjeljak, istog dana kada je objavljeno da kompanija obustavlja proizvodnju zbog prekida isporuke baruta iz Srbije, a radnike šalje na prinudni godišnji odmor.

O stanju u Igmanu jučer je govorio i premijer Nermin Nikšić nakon sastanka s prijevoznicima. Kazao je da nije tačno da su svi uposlenici Igmana otišli na prinudni odmor, ali da jeste dio njih.

– Imamo problem koji stoji, a to je činjenica da je Srbija zabranila izvoz repromaterijala baruta i mesinga. Radimo na rješavanju tog problema, postoje i neke alternativne opcije, ali za njih treba vremena. To je jedan od zadataka na kojem ću raditi sutra (op.a. danas) u toku dana, kako bi odblokirali taj proces. Vidjet ćemo šta će biti, problema ima svugdje, a ovo su jedna regionalna zatezanja i prepucavanja. Ne bih volio da i mi sada zaustavimo nešto prema Republici Srbiji, jer to nikome treba i pokušat ću u direktnoj komunikaciji da to riješimo – kazao je jučer Nikšić.

Dio na kojem je premijer govorio o Igmanu možete pogledati u videosnimku na 4:53.

