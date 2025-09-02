Poznato kada je isplata penzija za august: Za jedan dio penzionera u BiH uskoro veće penzije

Najniža penzija za august iznosi 599,28 KM, zajamčena 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je na isplati za august 372.364, iznosi 760,64 KM.

Penziju za august primit će ukupno 460.260 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 313 miliona KM.

Veće penzije za jedan dio penzionera u BiH

U narednih nekoliko dana bit će poznat tačan postotak rasta penzija za sve one penzionere koji su svoju penziju zaradili u Republici Hrvatskoj, a među njima je i veliki broj onih s adresom u Bosni i Hercegovini.

Konačnu odluku o stopi usklađivanja do kraja augusta treba donijeti Upravni odbor Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje, a prema ranijim podacima, povećanje bi se moglo kretati oko 6,5 posto.

Ako Upravni odbor Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje donese odluku da povećanje iznosi 6,46 posto, penzija od 300 eura porast će za 19,39 eura, dok će ona od 400 eura iznositi 425 eura.

Navedeno usklađivanje penziju od 500 eura podiže na 532 eura, a onu od 600 eura na 638 eura. Penzioneri koji primaju 800 eura penzije dobit će povećanje od 51 euro, dok će oni s penzijom od 1000 eura ubuduće primati 1065 eura. Osim ovog ljetnog usklađivanja, penzije u Republici Hrvatskoj usklađuju se i u januaru.

Sve to znači da će korisnicima hrvatske penzije u BiH one biti veće za 40 do 130 KM, prenosi Novi

