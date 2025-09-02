BiH

Poljoprivrednici prijete izlaskom ako ne budu propušteni kamioni s lako kvarljivim proizvodima

Iz udruženja navode da su molili ljudski jer razumiju situaciju u kojoj se nalazi cestovni transport

Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH objavilo je da drugi put od jučer apeluju i mole da na blokiranim cestama budu propuštene cisterne sa sirovim mlijekom i kamioni sa lako kvarljivim poljoprivrednim proizvodima, međutim niko ne reaguje.

Iz udruženja navode da su molili ljudski jer razumiju situaciju u kojoj se nalazi cestovni transport, ali da su isto tako očekivali da i oni razumiju situaciju u poljoprivredi koja je loša.

– Ovim putem upozoravamo da će poljoprivredni proizvođači, ako se situacija sa propuštanjem ne riješi, u narednih nekoliko sati biti primorani izaći i spašavati svoju robu koju mukotrpno proizvode. Još jednom molimo da propuste cisterne i kamione sa mlijekom i lako kvarljivom robom. Štete su već sada ogromne i teško će ih biti nadoknaditi – poručuju iz Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.


