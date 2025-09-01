Ulazimo u klimatološku jesen: Objavljena vremenska prognoza za početak septembra

Jutarnja svježina podsjećat će da je nastupila klimatološka jesen a toplina tokom dana da smo kalendarski još u ljetu.

Od srijede izvjesne su nove padavine u obliku kiše i pljuskova praćenih grmljevinom Nestabilno vrijeme očekuje se i u četvrtak, a u petak blage nestabilnosti moguće su u centralnim područjima Bosne i Hercegovine. U dane vikenda pretežno stabilno sa više sunčanih intervala u nedjelju.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 10°C i 15°C u Bosni do 20°C u Hercegovini. Najviše dnevne temperature u srijedu i četvrtak između 20°C i 25°C, u Hercegovini do 28°C. U danima bez padavina maksimalne temperature između 25°C i 30°C.

Od ponedjeljka 08. septembra prognozira se umjereno do pretežno oblačno.

Kraći lokalni pljuskovi su mogući početkom sedmice u centralnim i istočnim, a u drugom dijelu sedmice u zapadnim i južnim područjima.

Jutarnje temperature variraće između 9°C i 15°C u Bosni do 20°C na jugu Hercegovine. Maksimalne temperature između 22°C i 26°C u Bosni do 30°C u Hercegovini, prenosi hayat.

