Dodik poželio Halidu brzo ozdravljenje: “Nadam se da će brzo ozdraviti”

“Velikom pjevaču i dobrom čovjeku Halidu Bešliću želim da dobije najvažniju bitku, onu za zdravlje. Nadam se da će brzo ozdraviti”, objavio je Dodik na X-u pa zaključio porukom:

“Tvoje pjesme pratile su generacije – sada je vrijeme da budemo uz tebe.”

Podsjetit ćemo, Bešlić je hospitaliziran u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Odjelu nefrologije. Pjevač je nedavno otkazao koncert koji je trebao održati u Gradačcu 27. augusta, a već tada naglašeno je da ima zdravstvenih problema te da počinje s rehabilitacijom.

“Nažalost, planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za srijedu, 27.8.2025., otkazan je iz zdravstvenih razloga. Halid je primoran trenutno se posvetiti svom zdravlju i započeti proces rehabilitacije”, napisali su na Facebook stranici Visit Gradačac.

“Menadžment popularnog pjevača razumije razočaranje njegove vjerne publike te obećava novo druženje u bliskoj budućnosti. U ovim trenucima svi zajedno želimo Halidu što brži i uspješniji oporavak te povratak na scenu i među publiku koju iskreno cijeni i voli”, dodali su, a kasnije se za medije oglasio i sam menadžer i otkrio zašto je pjevač hospitaliziran.

“Stanje je stabilno. On je gore u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to s jetrom. Jetra ne funkcionira baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti”, rekao je za IN Magazin.

“To će sigurno potrajati neko vrijeme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće”, dodao je menadžer. Naglašava da koncert u zagrebačkoj Areni planiran za decembar ove godine nisu otkazali.

“Nismo otkazali koncert u Zagrebu u 12. mjesecu”, rekao je, a na pitanje “hoće li pjevač tada biti dobro”, kratko je odgovorio: “Tako je.”

“Pri svijesti je. Dobro se nosi sa svime. To je Halid, takav je čovjek – što god da je, tako je”, zaključio je optimistično, prenosi Novi.

