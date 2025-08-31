Kakvo nas vrijeme čeka u septembru? Meteorolozi otkrivaju iznenađenja!

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je prognozu za period od 28. augusta do 12. septembra 2025. godine, a meteorolozi upozoravaju na nagle promjene.

Vikend donosi nestabilno vrijeme – u subotu se očekuju pljuskovi i lokalno olujno nevrijeme u zapadnim, centralnim i istočnim dijelovima zemlje. Lokalno su moguće i bujične poplave. Nestabilno vrijeme zadržat će se i u nedjelju prijepodne.

Od ponedjeljka situacija se mijenja – stabilno i pretežno sunčano vrijeme preuzima primat. Minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se između 11°C i 16°C, dok će u Hercegovini biti do 22°C. Dnevne temperature ovog vikenda bit će između 20°C i 26°C, a na jugu zemlje i do 28°C.

Početkom naredne sedmice maksimalne temperature mogu dosegnuti 31°C, a od 4. septembra prevladavat će sunčano i stabilno vrijeme. Jutarnje temperature bit će između 13°C i 18°C u Bosni, te do 22°C u Hercegovini, dok dnevne temperature dosežu 24°C do 29°C u Bosni, te i do 32°C na jugu zemlje.

Ukratko, septembar će nam donijeti sve – od oluja i poplava, do pravog ljetnog talasa topline. Spremite se na iznenađenja i uživajte u svakom danu, ali pripazite na nagle vremenske promjene!p prenosi novi.

