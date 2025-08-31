Skuplje grijanje i ove zime: Ovo su cijene peleta, briketa i drva u BiH, rast do 20 posto

Drvni energenti skuplji su u odnosu na prošlu godinu od 10 do 25 posto, u zavisnosti od vrste ogrjeva. Kubni metar ogrjevnog iscijepanog drveta, tradicionalno najtraženijeg energenta na domaćem tržištu, dostigao je 150 maraka.

Tona bukovog briketa je 351 marku, a pelet prve klase po toni je oko 500 KM. Cijena uglja nije mijenjana. Tona kamenog uglja je 285, a lignita 235 maraka. Očekuju se nova poskupljenja.

“Mi evo već sada u ovom momentu imamo najave kako od naših dobavljača tako i zbog radne snage da će doći do poskupljenja otprilike pet posto već od 1.septembra”, kazao je Muhamed Helać, menadžer za prodaju ogrjeva u Sarajevu.

Kao glavni razlog povećanja cijena energenata navodi se povećanje plata radnika, troškova proizvodnje i veće potražnje iz Evropske unije. Stručnjaci se ne slažu sa ovom argumentacijom.

“Ja jedino razlog vidim da evo približavamo se zimi odnosno povećava se potražnja i samim tim pretpostavljam da i prodavci i proizvođači samim tim konjuktura je takva čim se poveća potražnja da raste i cijena”, poručio je Igor Andrić, Udruženje šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori RS

Građani se, kako ko zna i umije, spremaju za zimu i predstojeću grijnu sezonu. Nadaju se da će uspjeti proći sa 1500 do dvije hiljade maraka, ali i da će zima biti blaga, piše BHRT.

Da je nabavka ogrjeva jedini trošak u jesen bilo bi dobro. Ali nije.

“Jesen je uvijek onaj problematični dio godine kada nekako kako god donosi onu ljepotu prirode s druge strane tu je i zimnica, tu je sve ono što nam je neophodno jel promjena garderobe, obuće i sve ono. Nije dovoljno samo nabaviti udžbenike. Znači jednostavno ovo je period kada mnogi, mnogi građani posežu za kreditima i nije se ni čuditi jer mi inače drugačije ne možemo”, rekla je Murisa Marić, Udruženje za zaštitu potrošača “DON”, Prijedor

Kupovina drva, peleta ili briketa je jedna velika briga manje za sve one koji se griju na centralno grijanje, plin ili struju. Doduše, ni njima toplina kućnog doma nije ništa povoljnija. Jedina razlika je u tome što novac za grijanje ne moraju izdvojiti odjednom, nego to čine tokom godine, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari