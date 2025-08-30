Vlasnik iz BiH otišao očistiti apartman nakon turista, pa zatekao nešto nevjerovatno: Snimio i sve pokazao!

TikToker Kristijan iz Bosne i Hercegovine bavi se iznajmljivanjem smještaja, a na TikToku je podijelio video u kojem je pokazao u kakvom je stanju zatekao apartman nakon što su otišli gosti iz Njemačke.

“Kao da smo ga mi čistili”

Nijemci su u njegovom apartmanu boravili dvije sedmice, a kad su otišli, Kristijan je došao u apartman kako bi ga očistio, no dočekalo ga je iznenađenje. Apartman je bio u savršenom stanju.

– Znači, gosti su nam sinoć otišli u dva sata, i došli smo na čišćenje kuće i evo, ovo moram snimiti i ovo moraju ljudi vidjeti. Pogledajte kako su nam gosti ostavili kuću! Kuća je ispeglana do te mjere k’o da smo je mi čistili. Sve. Kompletno sve. Bolesno kakvi turisti – govori u videu dok pokazuje besprijekorno uredne prostorije.

Njegova objava izazvala je podijeljene reakcije. Dok su jedni hvalili goste, drugi su pisali kako im ne pada na pamet čistiti za sobom.

– Ljudi, idite u hotele. Nisam ja na godišnjem došla da čistim, to radim kod kuće svaki dan! Ljutite se koliko hoćete – napisala je jedna tiktokerica.

– Do prošle godine smo i mi tako ostavljali. Žena je doslovno izribala kuhinju i oprala podove. S ovim cijenama nema teorije da to ikada više radimo – napisao je drugi.

Mnogi su se složili da potez Nijemaca nema veze s nacionalnošću, već s odgojem i poštovanjem prema tuđoj imovini.

– Nije to zato što su Nijemci ili ne, već je generalno do kulture i odgoja. Tako da svaka čast. To je ono – poštuj tuđe i ostavi kako bi ti želio/željela da tebi ostave – istaknuo je jedan tiktoker.

– Dosta vas ovaj video nije razumjelo… Ne radi se o tome da gost mora očistiti za sobom, ne mora, čovjek je prikazao kulturu ljudi koji su boravili u apartmanu i to nije rijetko, događa se često. Svaka im čast, nisu samo Nijemci takvi, ima i turista iz BiH, Srbije koji stvarno čiste za sobom i time pokazuju lijep odgoj i kulturu. Kažem, ne mora se, ali lijepo je kada vidiš ovako nešto… Respekt – zaključio je drugi.

Neki komentari ga pogodili

Samog Kristijana neki su komentari pogodili, a posebno komentar jedne djevojke koja je napisala da s obzirom na visoke cijene najma, domaćini poput njega “nisu zaslužili niti da im se smeće odnese”. Na to joj je uzvratio:

– Pa bih ja njoj poručio da se ona slobodno tako ponaša gdje hoće i kako hoće… Ja smatram da ako ljudima daš kuću u prekrasnom stanju, urednome i finome – da bi onda bilo u redu i od tih ljudi da ti tu kuću u takvom stanju i vrate.

Kako bi pokazao što sve pruža svojim gostima, Kristijan je kamerom obišao apartman.

– Evo, nama gosti dolaze za koju minutu – dobiju u frižideru piće, dobiju čajeve, filter aparat, kafe, sve moguće deterdžente, tablete za čišćenje – rekao je, pokazujući i košaru punu hrvatskih proizvoda – od keksa do vina. Na kraju je zaključio: “To je neka zloća ili ne znam šta”.

