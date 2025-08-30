Oglasila se policija filmskoj potjeri za bh. državljaninom kroz Srbiju: Sjeo u BMW, pa pravio haos od granice

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Beogradu, u saradnji s Upravom granične policije, uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine D. M. (39) koji se sumnjiči da je noćas, upravljajući automobilom “BMW”, prošao kroz spuštenu kontrolnu rampu na Graničnom prijelazu Batrovci i ušao na teritoriju Republike Srbije, gdje je nakon policijske potjere zaustavljen, o čemu je Telegraf.rs prvi pisao.

Kako navode iz policije, osumnjičeni je, oko 2:45 sati, zaobišao kolonu putničkih vozila koja su čekala osnovnu graničnu provjeru, prošao kroz spuštenu rampu i oštetio je, te bez zaustavljanja nastavio da vozi, odbijajući potom u više navrata da stane na znak policijskih službenika.

– D. M., koji se također automobilom prethodno nije zaustavio ni na graničnoj kontroli na izlazu iz Hrvatske, zaustavili su i uhapsili na autoputu u Surčinu pripadnici PU za grad Beograd – navodi se u saopćenju.

Kako dodaju, D. M. će uz krivičnu prijavu za krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Protiv njega će biti podnesene i prekršajne prijave zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o graničnoj kontroli i Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Facebook komentari