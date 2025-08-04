Završeni radovi na prvoj dionici saobraćajnice od kružnog toka u Hrasnici

Završeni su radovi na prvoj dionici saobraćajnice od kružnog toka u Hrasnici prema Famosu, u dužini od 700 metara, koja je sada otvorena za saobraćaj.

Na ovoj dionici izmješteni su fekalni i oborinski kolektori, što je bio uslov KJKP ViK, budući da je prethodna trasa kolektora prolazila ispod planirane tramvajske pruge.

Ukupna dužina saobraćajnice iznosi oko 1,7 kilometara, a radovi na drugoj dionici od jednog kilometra planirani su u narednim danima.

Horizontalna signalizacija biće izmijenjena i prilagođena tramvajskoj pruzi po završetku kompletnog projekta.

Ovi radovi dio su izgradnje tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, a investitor projekta je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Ministarstvo se zahvaljuje stanovnicima Hrasnice na strpljenju i razumijevanju tokom izvođenja radova, te na podršci ovom kapitalnom projektu koji se decenijama očekuje.

