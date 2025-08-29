Koliko danas vrijedi 100 KM u trgovini? Pogledajte šta sve možete kupiti

U košari su se našli proizvodi poput bijelog hljeba, teletine, riže i rajčica. Kilogram bijelog hljeba košta 3,58 KM, kilogram teletine bez kosti 30,72 KM, a kilogram riže 4,13 KM. Rajčica u prosjeku iznosi 3,30 KM, dok kilogram džema košta 9,70 KM, a litar ulja 3,29 KM.

Među skupljim artiklima ističe se mljevena kafa, čija cijena po kilogramu iznosi 29,18 KM. Od pića, litar voćnog soka stoji 2,37 KM, dok je litar piva 3,34 KM.

Na listi su i osnovne higijenske potrepštine – litar deterdženta za suđe košta 5,19 KM, a pasta za zube 4,09 KM.

Ukupna vrijednost ove “statističke košare” iznosi 98,89 KM, što jasno pokazuje koliko prosječan potrošač u RS danas može kupiti za 100 KM.

Ovi podaci ne samo da odražavaju trenutne cijene osnovnih proizvoda, već i realnu kupovnu moć građana, koja u svakodnevnom životu postaje sve važniji pokazatelj ekonomskog stanja, prneosi Radiosarajevo.

Facebook komentari