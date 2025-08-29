Upozorenje meteorologa: Najavljene obilne poplave u Hercegovini

Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je od 29. augusta od 17 sati do 30. augusta do 22 sata, saopćeno je iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar.

Inače, i iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su za sutra najavili moguću pojavu urbanih i bujičnih poplava u većem dijelu naše zemlje, dok je obilna i jaka kiša već pogodila određene dijelove Hrvatske, tačnije Istru.

Kako piše 24sata.hr pozivajući se na Istramet, prva opasna meteorološka pojava jutros se razvila na istarskom području, a ona i dalje traje.

Navode da je riječ o takozvanom oborinskom vozu, pojavi u kojoj serija konvektivnih oblaka prolazi istom putanjom.

