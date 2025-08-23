Merjem Čuljević koja je plesala “na turskoj zastavi”: Nisam mislila ništa loše, volim tu državu

Merjem Čuljević, influenserica iz BiH koja je stigla do naslovnica svjetskih medija, oglasila se na svom Instagramu.

Podsjetimo, o Čuljević je danas pisao američki “The New York Post” koji tvrdi da joj prijeti 5-godišnja zatvorska kazna zbog “plesanja na zastavi”.

Iako Čuljević nije plesala na zastavi, Turci su je optužili za vrijeđanje zastave i nepoštivanje nacionalnih i duhovnih vrijednosti.

Sve je krenulo kada je Čuljević na svom Instagram profilu “Blittem” objavila video u kojem pleše oko jarbola na kojem se nalazi zastava Turske.

Turci su joj komentarisali video kako je to “uvreda za njih”, a reagovao je i konzervativni zastupnik AK Partije iz Nevsehira, Emre Caliskan. Caliskan je osudio njen potez poručivši da će pratiti proces protiv Čuljević, te da “neće tolerisati nikakvo nepoštovanje vrijednosti turske nacije”.

Ipak, jasno je da djevojka iz BiH nije imala namjeru uvrijediti tuđu zastavu i njihove vrijednosti.

Zbog svega se oglasila na svom Instagram profilu. Čuljević je poručila kako snimkom nije mislila ništa loše i da voli Tursku.

“Svi Turci koji su tog dana bili na tom mjestu bili su oduševljeni, također su me snimali dok sam radila svoj “show”, a neki od njih su mi prišli samo da kažu koliko sam prelijepa i kako nikada nisu vidjeli nešto slično pred svojim očima.

Zatucani ljudi koji samo žele vidjeti loše u svemu i širiti lošu energiju koju nose u sebi na druge – OD*JEBITE sa mog profila. Nisam mislila ništa loše i stvarno mi se sviđa ova zemlja.

P.S. Izazivam vas: uradite isto što i ja na kojem god stubu želite, pa ćemo vidjeti koliko ste jaki ili niste. Mir svima”, napisala je Čuljević.

