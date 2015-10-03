Stižu nam prvi obrisi jeseni: Objavljena prognoza do kraja augusta

“Ugrijalo je, sutra do oko 35 stepeni Celzijevih, ali već za vikend osvježenje uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom koji tokom subote mogu usloviti i mjestimične nepogode.

Prva dekada septembra bez velikih vrućina, ali kasnoljetne topline i sunčanih intervala neće manjkati iako bi povremeno bilo i lokalnih padavina.

Sve u svemu, sve ide u skladu sa kalendarom. U toku je postepena tranzicija iz “pravog” u kasno ljeto uz prve obrise rane jeseni.

PETAK (29. augusta) – nakon sunčanijeg jutra, tokom dana postepen porast naoblake sa zapada. U drugom dijelu dana i u noći na subotu (30. augusta) jačim razvojem naoblake lokalna pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom prvenstvo na sjeverozapadu, zapadu, jugozapadu Bosne i u dijelovima Hercegovine.

Sparno, najtoplije na sjeveru i sjeveroistoku Bosne gdje bi ujedno bilo i najviše sunčanih intervala sa temperaturama do oko 35 stepeni C, mjestimično i koji stepen toplije.

SUBOTA (30. august) – jače naoblačenje u svim krajevima donosi osvježenje i pad temperatura. Prolazno kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom izgledni su u većem dijelu zemlje. Lokalno obilnije padavine uz mogućnost nevremena na zapadu, jugozapadu Bosne, u dijelovima Hercegovine te ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku zemlje.

Temperature u osjetnijem padu i nakon pravih ljetnjih vrijednosti u petak, u subotu za oko 10-15 stepeni Celzijevih svježije.

U nedelju (31. augusta) pretežno oblačno, naročito u jutarnjim satima kada je u dijelovima Bosne moguće još malo kiše ili pljuskova. Kasnije tokom dana djelimično razvedravanje sa zapada uz prestanak padavina u svim krajevima. Najava je to sunčanog i stabilnijeg ponedeljka uz toplo ali ne i ‘naporno’ vruće vrijeme”, zaključili su iz BH Meteo, prenosi novi.

