Godina zatvora Amiru Zukiću za nezakonita zapošljavanja

Nekadašnji visoki funkcioner SDA Amir Zukić osuđen je u ponovljenom postupku na godinu dana zatvorske kazne za zloupotrebu pri zapošljavanju u javnim preduzećima.

Safet Bibić je osuđen na tri godine zatvorske kazne, a Ramiz Karavdić je dobio uvjetnu osudu. U kaznu će im se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru.

Ovu informaciju za “Avaz” je potvrdio advokat Senad Pizović, koji je branio Senada Traku u ovom postupku. Senad Trako, kao i Esad Džananović su oslobođeni krivice.

S obzirom da se sve kazne zatvora do jedne godine mogu zamijeniti za novčane, Amir Zukić može biti na slobodi za 36.500 KM.

Amir Zukić je završio ranije i na američku crnu listu zbog umiješanosti u korupciju.

Zukić, Bibić i Karavdić su proglašeni krivim za primanje dara i trgovinu uticajem za nezakonito posredovanje prilikom zapošljavanja više lica, od koji su zauzvrat tražili iznose između 11.000 i 20.000 KM. Novac je, kako se navodi, u nekim slučajevima predavan, a u nekim nije jer je došlo do hapšenja optuženih

