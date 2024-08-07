BiH

Ivan Boban izabran za predsjednika Glavnog odbora SDP-a BiH

Objavljeno prije 1 sat

Ivan Boban je već dva mandata zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

Na sjednici Glavnog odbora SDP-a, koja se održava u Konjicu, za predsjednika tog organa izabran je Ivan Boban, saznaje portal “Avaza”.van Boban je već dva mandata zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a što se tiče stranačkih funkcija u prošlom mandatu bio je potpredsjednik SDP-a BiH.

Rođen je 1987. godine u Mostaru. U Grudama je završio osnovnu i srednju školu. Na Ekonomskom fakultetu u Mostaru 2010. godine diplomirao je poslovnu informatiku na Poslovnoj školi.

Zvanje magistra fizioterapije stiče 2014. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru, na Studiju kliničke fizioterapije. Zvanje magistra informacijskih tehnologija stiče na Fakultetu informacijskih tehnologija (softverski inženjering) u Mostaru 2014. godine.

Od 2013. godine član je Glavnog odbora Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH), a od 2014. do 2019. godine obnašao je funkciju potpredsjednika Glavnog odbora SDP-a BiH. U periodu od 2012. do 2016. godine bio je vijećnik u Općinskom vijeću Grude.


