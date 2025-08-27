Ukoliko dođe do izmjene Zakona o PIO FBiH, evo koliko će iznositi minimalna penzija

Bosnainfo ekskluzivno donosi analizu koliko bi penzije bile povećane po novim odredbama kada bi se primjerice one primjenile već od narednog mjeseca.

Naime, novina izmjena Zakona o PIO FBiH je da je promijenjen način, a koji bi značajno trebao uticati na veće procentualno povećanje penzija prilikom njihovog usklađivanja.

To znači da se usklađivanje penzija, više neće vršiti na osnovu indeksa rasta potrošačkih cijena i kao što je bilo po sadašnjem Zakonu o PIO FBiH stope rasta Bruto domaćeg proizvoda.

Umjesto toga uveden je odnos rasta prosječne plaće i inflacije, s tim da će se za određivanje procenta usklađivanja penzija ono vršiti po povoljnijim kriterijima u omjeru 60:40.

Do sada je to bio omjer 50:50, koji je uz primjenu sistema BDP-a značajno umanjivao rast penzija, u odnosu kako bi to bilo prema novom sistemu.

Primjenom novog modela (60:40) povoljnijeg za penzionere prema sadašnjim aktuelnim pokazateljima znači da bi se minimalne penzije u FBiH zbirom rasta plata i inflacije povećale za 11,8 posto.

Preračunato u novac to bi značilo da bi se minimalna penzija prilikom novog usklađivanja (uz osnovicu od 599,28 KM) povećala za čak 71,90 KM.

Istovremeno, primjena starog modela zbira rasta potrošačkih cijena (inflacije) i BDP-a značilo bi da bi se kod novog usklaživanja da se to radi, primjerice naredni mjesec, penzije povećale za svega 3,75 posto.

Bio bi to iznos od 24 KM, koliko su i do sada iznosila uvećanja penzija prilikom godišnjih usklađivanja.

