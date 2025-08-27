Sladić najavljuje kakvo nas vrijeme očekuje početkom septembra

“Početkom septembra nastavlja se prijatnija strana kasnog ljeta uz vrlo tople dane i ugodne noći za spavanje – onu stranu koji će mnogi htjeti rado pozdraviti. Međutim, neće biti posve stabilno”, napisao je Sladić.

Prognoza FHMZ BiH za naredne dane

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33°C.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30°C.

Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35°C.

U petak prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će u poslijepodnevnim i večernjim satima usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi N1.

