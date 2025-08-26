BiH

Zemljotres zatresao BiH, epicentar kod Mostara, osjetio se i u Sarajevu

Objavljeno prije 14 minuta

Danas u 12:22 sati Bosnu i Hercegovinu je pogodio potres jačine 3,4 stepena po Richterovoj skali, potvrdio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa zabilježen je 14 kilometara zapadno od Mostara, na dubini od pet kilometara. Prema prvim informacijama, potres se osjetio na širem području Hercegovine, ali i u Bosni, Hrvatskojj i Crnoj Gori. Najjače podrhtavanje tla osjetili su stanovnici Mostara i okolnih mjesta.

Građani na društvenim mrežama navode da je podrhtavanje bilo kratko, ali dovoljno snažno da se osjeti u stanovima i kućama. Za sada nema izvještaja o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povrijeđenima.

Podsjećamo, Hercegovina je seizmički aktivno područje te se blaži i umjereni potresi u ovom dijelu Bosne i Hercegovine bilježe gotovo svake godine, prenosi Klix.


