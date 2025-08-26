Zemljotres zatresao BiH, epicentar kod Mostara, osjetio se i u Sarajevu

Epicentar zemljotresa zabilježen je 14 kilometara zapadno od Mostara, na dubini od pet kilometara. Prema prvim informacijama, potres se osjetio na širem području Hercegovine, ali i u Bosni, Hrvatskojj i Crnoj Gori. Najjače podrhtavanje tla osjetili su stanovnici Mostara i okolnih mjesta.

Građani na društvenim mrežama navode da je podrhtavanje bilo kratko, ali dovoljno snažno da se osjeti u stanovima i kućama. Za sada nema izvještaja o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povrijeđenima.

Podsjećamo, Hercegovina je seizmički aktivno područje te se blaži i umjereni potresi u ovom dijelu Bosne i Hercegovine bilježe gotovo svake godine, prenosi Klix.

