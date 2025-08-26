Meteorolozi objavili kada nas očekuje promjena vremena

Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 18°C.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28°C.

Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C,piše N1

U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35°C.

U petak u večernjim satima se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će tokom noći na subotu usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C, saopćeno je iz FHMZ BiH.

