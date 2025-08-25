Crnadak: Izbori u RS bi mogli biti raspisani već ove sedmice

Istup Milorada Dodika u Narodnoj skupštini RS, praćen incidentnim ponašanjem i nemogućnošću da prihvati gubitak funkcije predsjednika RS, izazvao je burne reakcije političke javnosti, a posebno opozicije.

Lider Partije demokratskog progresa (PDP) i bivši ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak, oglasio se tim povodom putem Facebooka, ističući da su posljednji događaji jasan signal da opozicija mora hitno djelovati i preuzeti odgovornost za budućnost RS.

Crnadak je naglasio da je Dodikovo ponašanje u Narodnoj skupštini dokaz njegovog “nervnog sloma”, te da su odluke koje je nametnuo toj instituciji opasne po mir, bezbjednost i međunarodni položaj RS.

Posebno je istakao rizike koje te odluke nose za obične građane, koji bi, prema njegovim riječima, mogli biti gurnuti u ozbiljna krivična djela – uključujući nasilno sprečavanje održavanja izbora.

“Nemamo pravo na kalkulisanje. Opozicija sada mora pokazati odgovornost i hrabrost. Vrijeme je da započnemo proces oslobađanja RS”, poručio je Crnadak.

Poseban akcenat stavio je na nedavni incident u Beogradskoj areni, gdje je, prema njegovim riječima, više od 20 hiljada ljudi jasno iskazalo svoje nezadovoljstvo Dodikovom pojavom, istjeravši ga zvižducima i negodovanjem.

Taj događaj Crnadak vidi kao potvrdu da je Dodik izgubio i podršku u Srbiji, što dodatno kompromituje njegov politički legitimitet.

“Šta nam još treba da se uvjerimo da su prijevremeni izbori šansa za spas RS? To je šansa za bijeg iz dvodecenijske nesreće koju su proizveli Dodik i SNSD“, istakao je Crnadak, najavljujući da bi izbori mogli biti raspisani već ove sedmice.

U svom obraćanju, Crnadak je podvukao da opozicija mora djelovati jedinstveno, da mora dokazati da predstavlja pravu alternativu, političku snagu sposobnu da ponudi rješenja, obnovi nadu i vrati povjerenje građana.

“Nije posao opozicije da sprovodi pravosnažne presude – zna se ko je za to zadužen. Ali jeste naš posao da na izbore izađemo zajedno i pokrenemo oslobađanje RS“, zaključio je Crnadak, piše press.

Facebook komentari