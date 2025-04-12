Sutra u BiH sunčano: Na jugu do 30 stepeni

Temperature zraka izmjerene u 14 sati: Sokolac 14, Bugojno 16, Sarajevo i Tuzla 17, Jajce i Zenica 18, Banja Luka, Prijedor i Sanski Most 21, Trebinje 24 i Mostar 27 stepeni.

Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana slabih lokalnih pljuskova može biti u planinskim područjima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni,pišu Vijesti

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

