Nekad bio Mercator, sada je Kort: U bh. gradu otvoren novi veliki prodajni centar, ima i vlastitu proizvodnju

Ove sedmice svečano je otvoren centralni prodajni objekat u Brčkom – Kort Centar.

Centar je zamišljen kao mjesto za kupovinu, druženje i uživanje. Pored marketa nalaze se i caffe restoran i igraonica za najmlađe.

Podsjetimo, ovaj objekat je čitav niz godina bio poznat kao Mercator centar Brčko.

No, Mercator – koji je na ovom mjestu poslovao od 2008. – iselio je iz objekta nakon isteka ugovora o zakupu te je objekat zatvoren posljednjeg dana 2024. godine, podsjeća BiznisInfo.ba.

Domaće firme u ekspanziji

Sada je objekat dobio novi sjaj i počeo poslovati u potpuno novom ruhu, u modernom izdanju napravljenom po Kort standardima, već prepoznatljivim u cijeloj BiH.

Ova tranzicija je još jedan primjer kako su domaće kompanije preuzele dominaciju u maloprodajnom sektoru nad stranim lancima koji su nekada suvereno vladali našom zemljom.

Mercator je, uostalom, svakako ugašen kao kompanija u BiH i sada postoji samo kao brend unutar lanca Konzum. Vlasnici su zaržali brend Mercator jer su procijenili da ima nešto bolju reputaciju od Konzuma.

Podsjetimo da je lanac marketa Kort u vlasništvu firme Fructa trade iz Dervente koja ima i vlastitu proizvodnju, uglavnom prehrambenih proizvoda.

