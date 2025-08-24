Medžlis IZ u Stocu nakon izgradnje zida: Svaka generacija bije svoje haremske bitke

Nakon jučerašnje izgradnje zida na lokaciji predviđenoj za harem “Radimlja” Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Stolac.

Kazali su da su se nakon decenijskog i mukotrpnog procesa oko rješavanja pitanja novog harema u gradskom području Medžlisa, odnosno u džematu Stolac, konačno u prošloj godini ispunili svi formalno-pravni uslovi za formiranje novog harema.

– Nakon početka izvođenja radova, gradonačelnik Stoca, gosp. Bošković je iznenada donio Rješenje o poništenju građevinske dozvole, koje još nije pravomoćno, jer je Medžlis Stolac uložio žalbu nadležnoj instituciji u zakonskom roku. Pored angažovane građevinske firme, radovima se priključio veliki broj džematlija, Stočana, koji su svojim angažmanom podržali završetak projekta novog harema, harema ‘Radimlja’ – naveli su u saopćenju.

Dodaju da se zna kazati kako je Stolac grad mostova, jer, iako je Bregava mala rijeka, premoštena je s više mostova, od kojih su mnogi i stari i veoma interesantni i zanimljivi svojom izvedbom.

– Međutim, prilika je da spomenemo da je, u ne takoj davnoj prošlosti, u periodu iza Drugog svjetskog rata, Stolac baštinio nekoliko velikih harema u samom gradskom području, a koje je ondašnja, socijalistička vlast nemilice rušila i na tim lokacijama sagradila školu, pijacu, autobusku stanicu, silose. Nakon toliko godina, danas smo, konačno, na putu da svoje umrle dostojanstveno ukopavamo u svoje mezare. Izgleda da svaka generacija bije svoje haremske bitke. Dok su mnogi priskočili da dadnu svoj doprinos na samom gradilištu, veliki broj prijatelja Stoca šalje poruke podrške iz cijele BiH i dijaspore. Hvala svima na svakom vidu podrške – poručili su.

Na kraju kažu da ova potreba, tako obična i toliko imanentna ljudskom bitisanju, ponekad izgleda tako neobična i velika da izaziva divljenje običnog čovjeka, u Stocu i u Hercegovini za vjernike muslimane.

