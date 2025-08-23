Halid Bešlić hospitaliziran u Sarajevu: Otkazao nastupe zbog zdravstvenih problema

Legendarni pjevač narodne muzike Halid Bešlić trenutno se nalazi na liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na odjelu nefrologije.

Vijest o njegovoj hospitalizaciji dolazi nakon što je nedavno otkazao koncert na Sajmu šljive u Gradačcu, a do sada se nije oglašavao povodom svog zdravstvenog stanja.

Turistička zajednica Gradačca ranije je objavila da je koncert planiran za 27. august otkazan zbog zdravstvenih razloga, ističući da je Halid, uprkos velikoj želji da nastupi, morao pauzirati i posvetiti se rehabilitaciji.

Publika je izrazila razumijevanje i podršku, uz želje za brzim oporavkom i povratkom na scenu.

Podsjetimo, Bešlić je nedavno na koncertu u Banjoj Luci zahvalio direktoru UKC-a RS, Vladi Đajiću, istaknuvši da mu je upravo on “spasio život”.

