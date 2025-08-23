NSRS usvojila odluku: Ide se na referendum, bit će održan krajem oktobra, ovo je referendumsko pitanje

Narodna skupština RS usvojila je izmjene Zakona o referendumu. Ove izmjene podrazumijevaju da će referendume moći provoditi ne samo Republička izborna komisija, nego i ad hoc komisija koju imenuje NSRS.

Usvojena i odluka da se ide na referendum. Referendumsko pitanje glasi:

– Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku.

Za obje tačke dnevnog reda su glasali poslanici vladajuće većine, dok opozicija nije podržala.

Referendum će se održati 25. oktobra ove godine, a provodit će ga ad hoc komisija.

