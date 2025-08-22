Nagodba za silovanje: Muškarcu izrečena zatvorska kazna od tri godine

Kantonalni sud u Mostaru je prihvatio sporazum o priznanju krivice koji je S.K., optužen za krivično djelo „Silovanje“ iz čl. 203. st. 2. u vezi sa st. 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine sklopio s Tužilaštvom Hercegovačko-neretvanskog kantona.

– Kantonalni sud u Mostaru je na osnovu toga donio je i javno objavio presudu kojom se optuženi S. K. oglašava krivim za počinjenje krivično djelo „Silovanje“ iz čl. 203. st. 2. u vezi sa st. 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Na osnovu čl. 57. KZ F BiH optuženom se u izrečenu kaznu zatvora ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru i lišenju slobode od dana 22.03.2025 godine u 12.50 sati pa do dana upućivanja na izdržavanje kazne zatvora-saopćeno je iz Kantonalnog suda u Mostaru.

Dodali su da se na osnovu čl. 212. st. 3. ZKP. FBIH, oštećena H.B. sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

