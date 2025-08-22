Radovan Višković više nije premijer RS: Narodna skupština prihvatila njegovu ostavku

Radovan Višković (SNSD) više nije premijer RS. On je ostavku podnio prošle sedmice, a ona je prihvaćena na današnjoj sjednici NSRS. Njegova ostavka je usvojena jednoglasno s 60 glasova “za”.

Radovan Višković na samom početku se izvinio svim građanima RS zbog dojave o bombi u Narodnoj skupštini RS.

– Ovo se nikad nije desilo od kada sam ovdje i izvinjavam se svima – kazao je Višković.

Institucionalna vlast

U obrazloženju svoje ostavke, Višković je rekao da je to bio jedini način da se napravi jača institucionalna vlast te da po zakonu nije mogao da vrši rekonstrukciju Vlade RS ponovo nakon dvije godine kada su dva ministra napustila njegovu izvršnu vlast, pa je bilo logično da podnese ostavku te da se bira nova vlada.

Ponovio je da je SNSD ponudio svim partijama da uđu u vladu nacionalnog jedinstva, ali da je to opozicija odbila.

– Cijeneći da je Republika Srpska možda u najtežoj situaciji nakon Dejtona, da nam treba jedinstvo i sabornost da bi sačuvali Republiku Srpsku i pijetetu prema onima koji su dali živote za nju, odlučio sam da niko ne smije biti ispred tih ljudi i porodica. Ja sam odgovoran čovjek i nisam mogao svoj komfor staviti ispred drugih – poručio je odlazeći premijer.

Nezadovoljni građani

Kazao je da je ponosan što je najdugovječniji premijer u RS i da ne ostavlja nijednu obavezu svom nasljedniku ni po jednom pitanju.

– Bio bih poražen kao čovjek i premijer kada bih ispod svog prozora imao par hiljada nezadovoljnih građana. Za šest godina i osam mjeseci nisam imao neki veći i značajniji štrajk. Imao sam partnerski i ljudski odnos prema svim socijalnim partnerima – poručio je Višković.

Podsjetio je da odlazi sa ove pozicije kada je budžet RS 6,5 milijardi KM, što je, kako je rekao, 100 odsto više nego što je zatekao kada je postao premijer.

