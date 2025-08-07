Prve posljedice carina: Pošte u BiH obustavile prijem svih pošiljaka za SAD

Pošte u BiH obavijestile su korisnike da od dana danas obustavljaju prijem svih vrsta poštanskih pošiljaka za Sjedinjene Američke Države.

– Sjedinjene Američke Države, s početkom primjene od 29.08.2025. godine, obustavljaju „De minimus“ bescarinski tretman uvoza robe. Obustavom „De minimus“ bescarinskog tretmana uvoza robe carina i ostali troškovi, bez obzira na vrijednost robe, moraju se izračunati i platiti prije nego što pošiljka stigne u Sjedinjene Američke Države. Navedena izmjena carinskog tretmana robe koja se uvozi u SAD značajno mijenja postupak prijema pošiljki sa sadržajem kod svih poštanskih operatera koji posluju po pravilima Svjetskog poštanskog saveza, s obzirom na to da za provedbu novih carinskih i tarifnih pravila Sjedinjenih Američkih Država još uvijek ne postoje odgovarajuća tehnološka rješenja. Obavještavamo vas takođe da su, usljed nemogućnosti primjene provedbenih propisa Sjedinjenih Američkih Država, partnerski zračni prevoznici privremeno obustavili prevoz svih vrsta međunarodnih poštanskih pošiljki za Sjedinjene Američke Države na šalterima „JP BH POŠTE“ d.o.o. Sarajevo – istakli su iz BH Pošta.

Pošte Srpske saopćile su da su, zbog nejasno definisanih procedura naplate carinskih dažbina i podataka koje treba dostavljati američkoj carinskoj i graničnoj službi, poštanski operateri u Evropi i svijetu primorani privremeno obustaviti slanje pošiljaka za SAD. Dodaju da je izuzetak samo brza pošta u međunarodnom saobraćaju, odnosno DHL pošiljke.

