‘Federalna’ ponovo na 3. mjestu: Nakon sastanka novog menadžmenta RTVFBiH i Telemacha, stigla velika promjena

Nakon današnjeg sastanka nove uprave RTV Federacije BiH i menadžmenta Telemacha, FTV je u ponudi ovog operatera ponovo pozicionirana na treće mjesto, gdje je i ranije bila.

To je rezultat prvih poslovnih dogovora između ove tv kuće i jednog od najvećih operatera u BiH, čime su riješene ranije nesuglasice.

Podsjećamo, u 2022. godini u Telemachovim paketima došlo je do promjene pozicioniranja tv kanala, čime je Federalna televizija, iako je federalni javni emiter, smještena među regionalne medije i time ostavljena na 56. mjesto na popisu kanala.

Iz RTVFBiH je u više navrata od Telemacha traženo da se Federalna TV vrati na mjesto na kojem je bila prije 2022. godine, ali bezuspješno.

Današnjim sastankom na ovu medijsku priču stavljena je tačka, pa redoslijed tv kanala sada (ponovo) izgleda ovako:

Facebook komentari