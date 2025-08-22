Počelo je sa neopisivim umorom, oticanjem zglobova, modricama, povraćanjem: Amela vodi tešku borbi za svoje zdravlje

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za liječenje Amele Rahmanović iz sela Trepče kod Tešnja koja vodi tešku i neizvjesnu borbu – za svoje zdravlje, ali i za budućnost svojih kćerki, djevojčica starih 16 i 14 godina. Pozivom na humanitarni broj 17040 donirate 2 KM za Amelu, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Ameli je dijagnosticirana ciroza jetre i rijetka, hronična bolest žučnih kanala – primarni sklerozirajući holangitis (PSC). Sve je počelo prije godinu dana – s neopisivim umorom, oticanjem zglobova, modricama, povraćanjem… Mjeseci su prošli u bolnicama, na pretragama, biopsijama i dugom čekanju rezultata.

Nakon brojnih pokušaja liječenja u BiH, Amela je pomoć potražila u Turskoj. Prioritet je – jetra. Terapija je započeta, a naredni mjeseci su ključni za njen oporavak. Postoji i mogućnost promjene terapije ako sadašnja ne da očekivane rezultate.

Klinici smo već dali garanciju da ćemo pokriti troškove prva tri mjeseca liječenja u iznosu od 12.000 eura. Sada nam je potrebna vaša podrška.

Pomozimo Ameli da pobijedi bolest i ostane stub svojoj porodici. Djevojčice je trebaju.

Osim poziva na broj 17040, donacije za Amelu su moguće i putem linka: https://pomoziba.org/bs/nada-za-amelu ili bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.

