Zašto Dino brani Šolakovu tužbu od 50 miliona eura protiv BH Telekoma

Nakon što je danas “Avaz” objavio šokantnu informaciju da je Dragan Šolak smijenjen sa čela “United Grupe” i da isti sprema fingiranu tužbu protiv BH Telekoma od 50 miliona eura, na svom Facebooku javio se, a ko bi drugi, lično Dino Konaković.

On je osuo drvlje i kamenje na najčitaniji i najtiražniji dnevni list u BiH, i naravno, Fahrudina Radončića.

Glavna mu je zamjena teza da je “Avaz” počeo da ga napada nakon što je Konaković tobože ušao u obračun sa Dodikom a kako je uspio, to znaju svi:

Išao je s Dodikom na utakmice, proglasio Dodika potpuno novim i pozitivnim likom, išao kod Dodika u Laktaše kući da cmizdrivo moli za ministarsku poziciju, taldžijski dao jedini bošnjački glas na Vijeću ministara da Dodikov kum dobije 100 miliona KM, i proda kvadratni metar po nevjerovatnih 16.000 KM.

Za to vrijeme “Avaz” je objektivno infromirao o Dodikovom separatizmu, ali i o Konakovićevim vezama sa Sky mafijom, podjeli 600.000 KM budžetskog novca po jaranskoj osnovi, propalom regionalnom samitu, propalim bošnjačkim saborima, propalim posjetama Interpolu i SAD-u.

Konakovića je očigledno zaboljelo da generacijsko uništenje BH Telekoma neće ići lako i da eklatantni kriminal već gubi podršku u samom Telekomu ali i u Vladi FBiH. Saradnik narkokartela svakoga pokušava da okarakteriše kao Dodikovog igrača u namjeri da sakrije svoje narko veze i uništavanje svega čega se dotakao zajedno sa svojim kumovima.

Čovjek koji je uspio da uništi višemilionsku katarsku investiciju zvanu Al Jazeera i koji se, kako sam priznaje, educirao preko vikipedije nema pravo da govori jer je njegovo neznanje planetarno.

Samohvalisanje da je on uništio SBB, najbolje potvrđuje podatak, da je na prošlim lokalnim izborima u Brčkom gdje je bilo elektronsko glasanje – i gdje narkomafija “Tito i Dino” nije mogla da plaća članove biračkih odbora – SBB glatko potukao NiP, uzrok su Konakovićeve panike.

Ta panika je mala u odnosu na strah što državno tužilaštvo vodi veliku istragu o narkofinansiranju NiP-a, a federalni POSKOK o njegovom trošenju 600.000 KM.

Što se Avaza tiče, naše je da štitimo društveni interes od političkih i narkopobačaja. Avaz se nije bojao mnogo većih igrača od labrnje koja melje istu priču i trese se od zatvora.

Propali košarkaš, propali privatnik, propali kantonalni premijer, propali ministar, propali kum i crna kravata ne može nikome, a naročito višedecenijski uspješnom Avazu držati poslovne lekcije.

Facebook komentari