Nakon fizičkog napada na Avdu Avdića: Abdulaziz Musa bit će pušten na slobodu, dužan je javljati se u policijsku stanicu

Abdulaziz Musa koji je napao novinara Avdu Avdića prije nekoliko dana bit će pušten na slobodu uz mjere javljanja saznaje portal „Avaza“.

Musa je, podsjetimo fizički nasrnuo na Avdića kada mu je nanio povrede kada ga je udario u potiljak.

Kantonalno tužilaštvo je predložilo mjeru određivanja pritvora prema njemu iz razloga propisanim član 146. stav 1, tačka 5 odnosno da bi boravkom na slobodi ponovio krivično djelo.

– Tri puta sedmično mu je mjera da se javlja u stanicu policije Centar i zabrana približavanja oštećenim i jednom i drugom – potvrdio je za portal “Avaza” njegov advokat Omar Mehmedbašić.

Sud je uzeo u okolnosti da nije ranije osuđivan i da je u cijelosti priznao izvršenje krivičnog djela i da je izrazio kajanje, da je rekao da takvo nešto neće ponoviti. Sada Tužilaštvo može podići optužnicu priznanje uz branioca, da je advokatu žao.

Mehmedbašića je Musa uzeo sa liste po službenoj dužnosti.

On će se medijski izvinuti Avdi Avdiću za ovo što je napravio.

