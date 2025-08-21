Šolak tuži BH Telekom za 50 miliona eura

Iako je u vlastitoj kompaniji smijenjen sa svih rukovodećih funkcija, Dragan Šolak i cijeli njegov tim, srbijanski biznismen uz pomoć kadrova Naroda i pravde (NiP) ne namjerava odustati od pljačke kompanije u Sarajevu.

Kako „Dnevni avaz“ saznaje od svojih izvora koji su involvirani u pokušaj otimanja „BH Telekoma“ kroz nerealnu kupovinu firme „Telemach“ za nekoliko stotina miliona KM, sada je počela da ulazi voda u uši.

Kriminalna kupoprodaja

Prvo, banka koja je trebala dati „BH Telekomu“ kredit i njen sektor za procjenu rizika povukli su ručnu kočnicu jer nisu sigurni da će „BH Telekom“ moći u narednih 20 godina da vrati enormno visoki kredit.

Drugo, Dragan Šolak se tokom prošlog mjeseca našao na dnu u vlastitoj kompaniji, gdje su ga većinski vlasnici smijenili sa svih pozicija kao i njegov tim, iz razloga što sumnjaju u njegove mahinacije.

Šolak ih je tužio sudu u Amsterdamu gdje je od Nizozemskog privrednog odjela Apelacionog suda, tražio da pokrene istragu „o ozbiljnoj upravljačkoj krizi“ u kompaniji koju je osnovao prije 25 godina, a koji ga je glat odbio.

Treće, i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja je ovdje trebala poslužiti kao pokriće Konakovićevim kadrovima na čelu „BH Telekoma“, ozbiljno se udubila u sve aspekte kriminalne kupoprodaje, pa ni tu NiP-ovci nisu prošli kao kroz švicarski sir, kako su očekivali.

Uglavnom, ako nisu mogli da u prvom mahu ukradu 500 miliona eura, kako sada informacije govore, probat će da se rastale na 10 posto od te cifre – 50 miliona eura.

Kajmanska ostrva

Naime, toliko iznosi Šolakova tužba, a ona se zasniva na od javnosti sakrivenim predugovorima i pismima namjere.

Kako govore “Avazovi” izvori, rastaljivanje bi se dogodilo na Kajmanskim ostrvima, gdje dva ključna direktora „BH Telekoma“ i njihov politički mentor imaju otvorene tajne račune.

Ipak, dolaskom jeseni problem će tek eskalirati jer sve više uposlenika „BH Telekoma“ priča o ovome i odbija vlastitu participaciju u eklatantnom kriminalu.

Sud u Amsterdamu odbio Šolakovu žalbu što je smijenjen

Privredna komora Apelacionog suda u Amsterdamu odbila je zahtjev Dragana Šolaka i kompanija u njegovom vlasništvu za hitno postupanje u predmetu zbog neprodužavanja njegovog konsultantskog ugovora, kao i na navodno kašnjenje u isplatama prema njegovim kompanijama, uključujući i dividende.

– Ove tvrdnje, međutim, predstavljaju isključivo lične interese gospodina Šolaka i ne odražavaju interese kompanije „United Group“ – saopćeno je iz kompanije „United Group“.

U svom podnesku, Šolak je pozvao Sud da hitno reaguje, prikazujući situaciju kao navodnu „ozbiljnu upravljačku krizu“. „United Group B.V.“ odlučno je odbacio njegove navode, obrazlažući sudu da ne postoji pravni ili poslovni osnov za hitno razmatranje ovog slučaja. Trenutni menadžment „United Groupa“ uspješno vodi kompaniju, uz snažno rukovodstvo novog generalnog direktora gospodina Stana Milera (Miller) i zamjenika generalnog direktora gospodina Libora Vončine, obojice s bogatim iskustvom u telekomunikacijskom i medijskom sektoru – naveli su iz UG-a.

