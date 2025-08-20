Nema osnovane sumnje da je Miljanović Zubac počinila krivično djelo, uposlenicama GP BiH izrečene mjere zabrane

Sud Bosne i Hercegovine je u sklopu predmeta Sanja Kriještorac i dr., a u odnosu na Prijedlog Tužilaštva BiH da odredi mjere zabrane novinarki Nataši Miljanović Zubac zaključio da nema osnovane sumnje da je počinila krivično djelo. Ona je bila osumnjičena za odavanje tajnih podataka. Ročište je održano 18.08.2025. godine.

– Istovremeno, u odnosu na osumnjičenu Natašu Miljanović Zubac, Sud je utvrdio da nije ispunjen opći uslov za određivanje predloženih mjera zabrane, odnosno da ne postoji osnovana sumnja da je ova osumnjičena počinila krivično djelo Odavanje tajnih podataka iz člana 164. stav 2. KZ BiH, te odbio Prijedlog Tužilaštva BiH – saopćeno je iz Suda BiH.

U odnosu na druge dvije osumnjičene osobe, Sud je donio Rješenje kojim je prema osumnjičenim Sanji Kriještorac i Andrei Mujkić određena mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 126.a, stav 1. tačka c) ZKP BiH i mjera zabrane preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti iz člana 126.a, stav 1. tačka a) ZKP BiH, a odbio prijedlog Tužilaštva BiH da se prema osumnjičenim Sanji Kriještorac i Andrei Mujkić odrede mjera zabrane putovanja iz člana 126. stav 2. ZKP BiH i obaveza povremenog javljanja nadležnom državnom organu iz člana 126.a, stav 1. tačka d) ZKP BiH.

Izrečene mjere zabrane, prema ovim osumnjičenima, po ovom rješenju mogu trajati dok za istima postoji potreba ili do drugačije odluke Suda. Kontrola opravdanosti trajanja izrečenih mjera zabrane vršit će se svaka 2 (dva) mjeseca.

Osumnjičene su posebno upozorene da im se može odrediti pritvor ukoliko prekrše bilo koji obavezu nametnutu ovim Rješenjem.

