Frizerka otkrila kako ju je napao serijski silovatelj Igor Milošević: “Izvadio je makaze iz džepa, zaledila sam se”

Nakon napada na radnicu foto-radnje na Zelenom vencu, serijski silovatelj Igor Milošević (46) pokušao je napasti i frizerku na Zvezdari. Žena je u trenutku incidenta bila sama u salonu, a kako je ispričala za Kurir, spašena je pukom srećom.

– Ušao je u salon i tražio kremu, kada sam mu rekla da mi to ne držimo, okrenuo se ka vratima. Mislila sam da odlazi, ali on ih je samo zatvorio, izvadio makaze i tražio da uđem u drugu prostoriju salona. Bila sam prestrašena – priča uplašena žena.

Tražio telefon

Objašnjava da je kolegica u tom trenutku bila u toaletu, pa se našla potpuno sama oči u oči s napadačem.

– Izvadio je makaze iz džepa i tražio da uđem u drugu prostoriju. Bila sam zaleđena, tada sam shvatila o kome se radi i da je riječ o serijskom silovatelju. Nudila sam mu novac, međutim njega novac nije zanimao. Tražio mi je samo telefon, vjerovatno kako ne bih pozvala policiju i pomoć – nastavlja ona.

Prema njenim riječima, ključni trenutak bio je kada je u salon ušao muškarac koji je već dugo njihov stalni klijent.

– Čovjek koji već dugo dolazi u naš salon na šišanje je ušao na vrata i njega je to prepalo. Vratio je makaze u džep i rekao mi: ‘Nemoj da si nekome zucnula’, i tada je pobjegao. Ja sam bila van sebe, sve vrijeme sam bila zaleđena. Rekla sam ukratko mušteriji šta se desilo, on je istrčao za njim, ali njega već nije bilo nigdje u blizini – dodaje.

Frizerka, iako još uvijek pod stresom, apeluje na žene da budu oprezne.

Mjesto iza rešetaka

– Ovo kroz šta sam jučer prošla ne može niko ni da zamisli. Nikada u životu nisam bila opljačkana i napadnuta, a pogotovo nešto ovako. U sekundi sam se zaledila i i dalje mi je pred očima šta je moglo da bude. Takvoj osobi mjesto je iza rešetaka – poručuje vidno potresena.

Kako navodi Kurir, Milošević je i ranije koristio isti obrazac – birao je žene koje su same i nezaštićene, ulazio u objekte tražeći neku uslugu, a zatim zatvarao vrata i pokušavao počiniti najgore. Podsjetimo, dan ranije ušao je u foto-radnju na Zelenom vencu, gdje je, prema navodima MUP-a, počinio razbojništvo uz prijetnju makazama, što je žrtvu podsjetilo na njegovu mračnu prošlost zbog koje je već godinama robijao i dobro je poznat javnosti i policiji.

