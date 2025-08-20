BiH

Državljaninu BiH na granici s Hrvatskom oduzeti keksi s THC-om

Objavljeno prije 1 sat

Policija na prijelazu Slavonski Šamac zaustavila autobus i kod 24-godišnjaka pronašla drogu u keksima

Policija je na graničnom prijelazu Slavonski Šamac zaustavila autobus bosanskohercegovačkih registracija i kod jednog putnika pronašla kekse sa zabranjenom supstancom.

Tokom kontrole vozila, prtljaga i putnika, kod 24-godišnjeg državljanina BiH otkrivena su dva keksa za koja je odmah posumnjano da sadrže THC, saopćila je PU brodsko-posavska.

– Kriminalističkim istraživanjem potvrđena je sumnja policijskih službenika te su od osumnjičenog oduzeta dva keksa ukupne mase 133,3 grama – navela je policija.

Mladiću je uručen prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga.


