Meteorolozi objavili detaljnu vremensku prognozu: Spremite se, uskoro stiže pogoršanje vremena

U drugom dijelu dana ponegdje u Bosni su mogući lokalni pljuskovi.

Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku države zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 28 do 34 stepena Celzijusa.

U četvrtak, 21. augusta, vladat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne kiša i pljuskovi sa grmljavinom na zapadu i sjeverozapadu, a krajem dana ili tokom noći u većini područja.

Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na sjeveroistoku Bosne do 34 stepena.

U petak, 22. augusta, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 20 do 26, na istoku i jugu do 28 stepena Celzijusa.

U subotu, 23. augusta, jutro će biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepena Celzijusa, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH,piše N1

Facebook komentari