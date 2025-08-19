Dodik mjesecima iznosi laži o ratnoj ulozi sutkinje Uzunović iako ga je Sud BiH demantirao

Milorad Dodik, bivši predsjednik RS, u svojoj nemoći i strahu zbog gubitka mandata i vlasti ponovo iznosi laži o sutkinji Suda BiH, Seni Uzunović, koja ga je prvostepeno osudila na kaznu zatvora od godinu i donijela mjeru o zabrani obavljanja političke funkcije šest godina. Nedavno je prvostepena presuda potvrđena i pravosnažno, a Dodik od jučer nije predsjednik RS.

Očekujući, valjda, da će sto puta izgovorena laž postati istina, Dodik sutkinju Uzunović ponovo lažno optužuje da nije procesuirala počinioce zločina nad porodicom Golubović u Konjicu, u vrijeme dok je obavljala dužnost sudije Okružnog vojnog suda Mostar – Odjeljenje u Konjicu.

Sud BiH već je ranije demantirao ove tvrdnje, jasno navodeći da se njima pokušava direktno inkriminisati sutkinja Sena Uzunović. Uz ocjenu da Dodikova izjava predstavlja napad na njen ugled, čast i profesionalnu karijeru, Sud BiH je pojasnio da u vrijeme ratnih dešavanja nadležnost za ratne zločine nad civilima nije bila na Okružnom vojnom sudu, već na osnovnim tužilaštvima i sudovima.

Konkretno, u vrijeme zločina na koje se Dodik poziva, sutkinja Uzunović je obavljala dužnost sudije Okružnog vojnog suda Mostar – Odjeljenje u Konjicu, ali taj sud nije imao nadležnost za predmete ratnih zločina nad civilima.

Osim toga, Sud BiH je podsjetio da su zločin koji spominje Dodik počinili pripadnici Policijske stanice Konjic, a da su izvršioci za taj zločin već pravomoćno osuđeni.

Paradoksalno je da dok Dodik pokušava sutkinju Uzunović prikazati kao pristrasnu, upravo činjenice govore suprotno. Koliko su Dodikove optužbe neutemeljene, najbolje pokazuje činjenica da je upravo sutkinja Sena Uzunović tokom agresije na BiH vodila istragu o zločinima počinjenim nad pripadnicima srpskog naroda.

Naime, po prijedlogu Okružnog vojnog tužilaštva, vodila je istragu u predmetu Hazim Delić o ubistvima i zločinima počinjenim u logoru Čelebići 1994.godine.

Ta istraga je rezultirala prikupljanjem ključnih dokaza, a predmet je nakon toga dostavljen Haškom tribunalu, koji je na osnovu prikupljenih činjenica donio prvu osuđujuću presudu za ratne zločine počinjene nad osobama srpske nacionalnosti.

O ovom slučaju je sutkinja Uzunović nedavno govorila i u intervjuu za Raport.

Dakle, dok su tokom agresije na BiH vlasti pod srpskom kontrolom sistematski ignorisale i prikrivale zločine nad Bošnjacima, sutkinja Uzunović je istraživala zločine koje su počinili Bošnjaci nad Srbima.

Samo ovaj podatak govori o časnom i profesionalnom putu sutkinje Sene Uzunović. Uprkos svim lažima kojima se služi Milorad Dodik, jasno je da se iza njegovih optužbi krije isključivo lični interes i osveta zbog prvostepene presude koju je ona donijela u njegovom predmetu.

Međutim, ono što Milorad Dodik već mjesecima radi u javnom prostoru protiv sutkinje Suda BiH, Sene Uzunović, nije samo politički pritisak, već i otvoreni pokušaj njene diskreditacije, ali i na ovaj način on udara na cijeli pravosudni sistem.

Takvim ponašanjem i neosnovanim napadima Dodik slijedi obrazac ponašanja diktatora koji ne priznaju odluke sudova i institucija kada one idu na njihovu štetu, ali Dodik na ovaj način pokazuje i vlastitu nemoć i strah od odgovornosti.

Poznato je da je sutkinja Uzunović ranije prijavila Dodika Tužilaštvu BiH zbog njegovih izjava o tome kako je navodno neko od članova njene porodice tražio novac za oslobađajuću presudu.

Tužilaštvo BiH nije se oglašavalo šta je uradilo o ovom predmetu.

U predmetu u kojem su dvojica muškaraca iz entiteta RS prijetila sutkinji Uzunović podignuta je optužnica.

No, o tome što Dodik lažnim izjavama o sutkinji Uzunović, njoj mjesecima ‘stavlja metu na čelo’ svi šute.

