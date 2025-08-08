Nakon prijave o utapanju: U Ramskom jezeru pronađeno tijelo muškarca

Interventna spasilačka služba (ISS) Mostar potvrdila je da je jučer u Ramskom jezeru pronađeno beživotno tijelo muškarca na dubini od šest metara.

ISS Mostar je po zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) upućena u općinu Prozor-Rama, na Ramsko jezero, nakon dojave o utapanju muške osobe.

Policijska stanica Rama dan ranije je zaprimila dojavu da se u kasnim popodnevnim satima u Ramskom jezeru utopila muška osoba. Na teren je upućen tim za potragu i spašavanje pod vodom.

Dolaskom na mjesto nesreće, spasioci su upoznati s detaljima događaja i mikrolokacijom na kojoj je unesrećeni posljednji put viđen.

Nakon kraće potrage, kružnom tehnikom pretraživanja dna jezera u uvjetima ograničene vidljivosti, tijelo unesrećenog pronađeno je na dubini od šest metara, dvadesetak metara od obale.

