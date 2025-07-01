Najveći most u BiH postat će još grandiozniji: Raspisan tender, projekat vrijedan 1,3 miliona KM

Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH raspisalo je tender za izvođenje radova na iluminaciji mosta Hercegovina u Mostaru.

Prema obavijesti o nabavci, riječ je o elektroinstalacijskim radovima i ugradnji rasvjetne opreme.

Procijenjena vrijednost ugovora je 1,3 miliona KM bez PDV-a odnosno nešto preko 1,5 miliona sa porezom. Ponude će biti otvorene 8. septembra, a rok za izvršenje ugovora je 12 mjeseci od dana početka izvođenja radova.

Radovi obuhvataju instalaciju električnih sistema i rasvjete.

Kako se navodi, kriterij za dodjelu ugovora je najniža ponuđena cijena.

Most “Hercegovina” je dio autoceste na pan-evropskom Koridoru 5C koji prolazi kroz BiH, te je sastavni i najznačajniji objekt na poddionici Počitelj – Zvirovići.

Most dužine 980 metara svečano je otvoren u septembru prošle godine.

