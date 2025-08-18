U Neumu očekuju odličan kraj sezone

Dok se glavna turistička sezona približava svome kraju, dotle se u našem jedinom gradu na moru, Neumu nadaju da će postsezona biti jednako dobra kao i predsezona. Nikola Prkačin, direktor Turističke zajednice Neum, kaže da se glavna sezona lagano rasterećuje.

Kreću seminari

– Preostalo nam je još nekih desetak dana praktično, do početka školske godine uslijedit će smanjenje broja gostiju u špici turističke sezone. Međutim, sudeći prema najavama, očekuje nas dobra postsezona, kada kreću seminari, kongresi, ali i organizirani, odnosno, grupni turistički dolasci – govori Prkačin za „Avaz“.

Iako na samom vrhuncu glavne sezone popunjenost u smještajnim kapacitetima nije bila na zadovoljavajućem nivou ni u hotelskom, a posebno privatnom smještaju, ipak Prkačin naglašava da će kompletna sezona, kada se podvuče crta, donijeti zadovoljstvo turističkim radnicima.

Mjesto za napredak

– Činjenica je da smo imali određeni pad u odnosu na prošlu godinu, koji je bio nešto izraženiji u privatnom smještaju, ali, generalno, kada sve zbrojimo, očekujemo da će ovogodišnja turistička sezona biti zadovoljavajuća. Naravno, uvijek ima mjesta za napredak, ali, evo, vjerujem da smo možda pametniji za iduću godinu kada je riječ o nekim potezima koje ćemo vući – objašnjava on.

I dok su u Neumu ljetovali uglavnom domaći gosti, u postsezoni se očekuje dolazak turista iz brojnih evropskih zemalja, kao što je to bio slučaj tokom predsezone. S druge strane, strani gosti su dominirali u ostalim dijelovima Hercegovačko-neretvanskog kantona, pogotovo u Mostaru, a najbrojniji su bili turisti iz Turske, Poljske, Slovenije, Austrije i Njemačke, kako to pokazuju podaci TZHNK.

Manje posjeta

Strani turisti inače prednjače i po broju noćenja u cijeloj BiH. Prema posljednjim statističkim podacima za juni, strani turisti su ostvarili 71 posto u strukturi ostvarenih noćenja. U junu su turisti ostvarili 202.480 posjeta, što je za 2,5 posto manje u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Facebook komentari