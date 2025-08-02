Školska godina pred vratima, a cifre sve veće: Kreće novi udar na kućne budžete

Nova školska godina je pred vratima. Za dvije sedmice nastava će početi u gotovo cijeloj BiH, a za roditelje širom zemlje to znači novi udar na kućni budžet. Brojni roditelji su već počeli opremati svoje školarce, a školski pribor i oprema su već danima u glavnim izlozima trgovačkih objekata. Iako su uglavnom udžbenici za osnovno obrazovanje besplatni, ipak roditelji osnovaca će se suočiti s drugim brojnim troškovima poput onih za školski pribor i opremu, ali i odjeću i obuću, dok će oni čija su djeca srednjoškolci morati izdvojiti značajnu sumu za knjige.

Nejra Kadić, majka troje školaraca i aktivistica Udruženja „Porodice3plus“, kaže da komplet knjiga za srednjoškolca košta između 200 i 300 KM. Upravo će ona opremiti jednog srednjoškolca i dvoje osnovaca za predstojeću školsku godinu.

– Još nemamo spisak udžbenika kako bih precizno mogla znati koliko će koštati knjige za srednju školu, ali da opremim srednjoškolca, zajedno s opremom za tjelesni odgoj, sigurno će mi trebati najmanje 500 KM. Kada je riječ o mojim osnovcima, samo za školski pribor će mi trebati između 150 i 200 KM – kaže Kadić za „Avaz“.

Govori nam da mnogi roditelji pribjegavaju kupovini polovnih knjiga ili da tokom školskog raspusta kupuju polako ono što im treba, jer je u ovom periodu sve znatno skuplje.

– Naprimjer, ako djetetu želite kupiti ruksak anatomskog tipa, cijene se kreću od 60 do 150 KM. Naravno, imate i one najobičnije od 20 ili 40 KM. Ako kupujete patike za tjelesni odgoj, onda morati voditi računa da su kvalitetnije kako se dijete ne ozlijedilo, a takve su automatski skuplje. Odjeća i obuća su posebna priča – naglašava Kadić te dodaje da mnogi roditelji kupovinu obavljaju sa odgođenim plaćanjem, odnosno na rate.

Marin Bago, predsjednik Udruženja za unapređenje kvalitete življenja „Futura“, podsjeća kako je osnovno obrazovanje po Ustavu besplatno.

Plaća fakultet

– Dakle, roditelji ne bi trebali plaćati ništa. Međutim, svjedočimo da to nije tako, a porazno je da u ovom demografskom mraku u kojem se nalazimo roditelji plaćaju vrtić, plaćaju srednju školu, plaćaju fakultet. Samo se u BiH u cijelom regionu plaća fakultet, a želimo da imamo obrazovanu i kvalitetnu radnu snagu – kaže Bago.

Naglašava da će iznos potrošačke korpe za avgust biti značajno viši u odnosu na juli koji je prešao 3.200 KM, upravo zbog troškova za novu školsku godinu.

– Nažalost, brojni roditelji će biti prisiljeni odreći se mnogo toga kako bi svoju djecu spremili za školu – ističe Bago za „Avaz“.

Cijene više nego lani

Cijene školskog pribora su više nego prošle godine. Sveske koštaju od 1,30 KM do 3,60 KM, prazne pernice od 4 do 13 KM, a kada se tome dodaju obične i hemijske olovke, drvene i voštane bojice, tempere, šestari, kistovi, ljepilo, kajdanke i slično, minimalni troškovi prelaze 100 KM.

