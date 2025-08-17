Sve zakrčeno: Na većini graničnih prelaza u BiH kilometarske kolone, popodne se očekuju još veće gužve

Na većini graničnih prelaza kilometarske su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

Izdvajamo granične prelaze: Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Bijača, Osoje, Hum, Deleuša i Zupci. I na ostalim graničnim prelazima u poslijepodnevnim satima očekuje se znatno jača frekvencija vozila.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na web stranici www.bihamk.ba.

Zbog sanacije kolovoza uslijed požara na vozilu, u tunelu Ivan (A-1 Bradina-Tarčin) saobraća se preticajnom trakom. Vozače molimo da smanje brzinu i poštuju postavljenu signalizaciju. Iz smjera Tarčina prema Bradini motorna vozila saobraćaju nesmetano.

Sanacioni radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Bijeljina-Šepak (u Janji).

Danas do 17:30 sati, zbog održavanja auto-trke, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu od kružnog toka Grkarica do ulaza u Babin Do (Bjelašnica).

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase, saopćio je BIHAMK.

