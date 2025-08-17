Dodik ponovo sanja o secesiji: Kaže da će odgovarati za rušenje ustavnog poretka oni koji budu provodili izbore

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je za RTRS da će Narodna skupština RS donijeti odluku da “na teritoriji RS neće biti održani bilo kakvi izbori, a nakon toga i odluku o održavanju referenduma”.

– Nijedna škola, dom kulture, neće moći da se koriste za održavanje izbora. Bilo kakvo učešće ljudi u biračkim odborima povodom tih izbora, izmijenit ćemo zakone i donijet ćemo da je to dio krivične odgovornosti za rušenje ustavnog poretka Republike Srpske. Na taj način ćemo reći ljudima da se drže po strane. Postoji niz stvari koje ćemo činiti po tom pitanju. To su legitimni procesi – istakao je Dodik u Jutarnjem programu RTRS-a.

Dodik je rekao da ova stranka i koalicioni partneri neće učestvovati na bilo kakvim izborima.

– Koliko vidim to najavljuje i PDP, ovi drugi kao hoće. Želim samo da im kažem da su ti izbori besmisleni i da se neće desiti – rekao je on.

Dodik je istakao da će nakon bojkota izbora NSRS donijeti odluku o referendumu na kojem će se građani izjasniti “da li podržavaju da neizabrani stranac donosi odluke i urušava ustavni poredak Republike Srpske i da neustavni Sud svojim odlukama može da smijeni demokratski izabrane predstavnike institucija RS”.

– Mi očekujemo veliko “ne”. Taj referendum neće riješiti pitanje same presude, oni će to ignorisati, reći će idemo dalje. Na bazi tog ignorisanja mi ćemo praviti naše političke pretpostavke, zato sam najavio seriju referenduma. Prije deset godina sam govorio da će se stvari ovdje riješiti referendumom – naveo je Dodik.

On je rekao da su građani već izrazili svoju volju “na izborima na kojima je izabran za predsjednika RS”.

– Idemo na Skupštinu, neće biti izbora, Milorad Dodik će ostati predsjednik. Donijet ćemo odluku o referendumu – istakao je Dodik.

On je pozvao građane da izađu na referendum, ističući da je to “jedan od sudbinskih referenduma”, nakon kojeg će uslijediti i drugi, koji će, kaže, izvući “Republiku Srpsku iz smrtnog zagrljaja BiH”.

