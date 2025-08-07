Svjedok požara u tunelu na autoputu: Nije bilo protupožarnih aparata, vrata su bila zaključana

U tunelu Ivan jučer je na autoputu A1 došlo do požara putničkog automobila, potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Konjic.

Na teren su odmah upućena dva vatrogasca s jednim vozilom, a u ispomoć su stigli i pripadnici DVD Tarčin te PVJ KS.

Pravovremenom reakcijom vatra je stavljena pod kontrolu i spriječene su veće posljedice. Povrijeđenih nije bilo, a saobraćaj na dionici autoputa bio je privremeno obustavljen u oba smjera.

-Po dolasku na lice mjesta, kolege iz PVJ Konjic već su lokalizirali požar. Zajedničkim snagama smo pristupili potpunoj likvidaciji, a dalji tok intervencije preuzela je Vatrogasna jedinica Autoceste FBiH – kazali su vatrogasci.

Iako je požar ugašen bez ljudskih žrtava, svjedoci događaja upozoravaju na ozbiljne propuste u sigurnosnim sistemima tunela. Jedan od očevidaca, koji je pomogao unesrećenoj porodici iz Austrije, ispričao je za portal Crna Hronika da u tunelu nije bilo dostupnih protivpožarnih aparata, osim jednog manjeg na samom ulazu.

– Da je bilo ikakvih vatrozaštitnih sredstava pri ruci, požar bi mogao biti lokalizovan samo na motorni prostor, a ne da izgori cijelo vozilo. Također, sva protupožarna vrata bila su zaključana, a ventilatori su uključeni tek 15 minuta nakon dojave policiji – naveo je svjedok.

Zahvaljujući brzoj intervenciji ostalih vozača spriječene su ljudske žrtve, ali materijalna šteta na vozilu je totalna.

